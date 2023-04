4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 6:1-Erfolg für Virtus Liestal gegen Diegten Eptingen Sieg für Virtus Liestal: Gegen Diegten Eptingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Virtus Liestal über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Diegten Eptingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 83. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Virtus Liestal waren: David Bürki (2 Treffer), Andrea Lorenzo Blasi (2 Treffer), Simon Mirakaj (1 Treffer) und Nico De Simone (1 Treffer). Einziger Torschütze für Diegten Eptingen war: Rouven Schäfer (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Virtus Liestal für Alessandro Basile (63.) und Nico De Simone (74.). Diegten Eptingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Virtus Liestal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Diegten Eptingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Virtus Liestal nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher siebenmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Virtus Liestal geht es in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.30 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Diegten Eptingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Diegten Eptingen 6:1 (1:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 9. David Bürki 1:0. 67. David Bürki 2:0. 69. Nico De Simone 3:0. 80. Andrea Lorenzo Blasi 4:0. 83. Rouven Schäfer 4:1. 90. Andrea Lorenzo Blasi 5:1. 92. Simon Mirakaj 6:1. – Virtus Liestal: Sacha Nink, David Bürki, Riccardo Basile, Simon Mirakaj, Alessandro Basile, Riccardo Costanzo, Mattia Tufilli, Cyrill Ilg, Leonardo Tufilli, Alessio Nucerito, Nico De Simone. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Pascal Schäublin, Manuel Bätscher, Silvan Fehlmann, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Ramon Ryf. – Verwarnungen: 63. Alessandro Basile, 74. Nico De Simone.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 15:50 Uhr.