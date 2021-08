4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Auftaktsieg für Kleinlützel gegen Brislach – Dreifach-Torschütze Eric Dreier Kleinlützel bezwingt zum Saisonauftakt Brislach auswärts mit 4:0

(chm)

Per Penalty traf Eric Dreier in der 45. Minute zur 1:0-Führung für Kleinlützel. Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Manuel Meyer Kleinlützel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kleinlützel erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Eric Dreier weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Erneut Eric Dreier traf in der 82. Minute auch zum 4:0 für Kleinlützel. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Brislach sah Orhan Öztürk (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Erduan Ismailji (9.) und Riccardo Serapiglia (79.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kleinlützel, Serafin Wick (88.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Kleinlützel auf dem zweiten Rang. Für Kleinlützel geht es zuhause gegen FC Reinach weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

In der Tabelle steht Brislach nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Für Brislach geht es zuhause gegen FC Münchenstein weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Brislach - FC Kleinlützel 0:4 (0:2) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 45. Eric Dreier (Penalty) 0:1.47. Manuel Meyer 0:2. 80. Eric Dreier (Penalty) 0:3.82. Eric Dreier (Penalty) 0:4. – Brislach: Adrian Bieli, Samuel Halbeisen, Orhan Öztürk, Erduan Ismailji, Michael Kreiss, Roman Bieli, Marco Hügli, Kevin Eigenmann, Benjamin Krucker, Pascal Neidhart, Besar Duraku. – Kleinlützel: Patrick Wagner, Patrick Bloch, Fabio Giger, Diego Dreier, Joel Spies, Kevin Schenk, Sammy Curro, Livio Metzger, Roman Vogt, Dominique Regli, Eric Dreier. – Verwarnungen: 9. Erduan Ismailji, 79. Riccardo Serapiglia, 88. Serafin Wick – Ausschluss: 81. Orhan Öztürk.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Therwil 5:2, FC Laufen a - FC Reinach 2:0, FC Brislach - FC Kleinlützel 0:4

Tabelle: 1. FC Röschenz 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Kleinlützel 1/3 (4:0), 3. FC Aesch 1/3 (5:2), 4. FC Riederwald 1/3 (4:1), 5. FC Laufen a 1/3 (2:0), 6. FC Oberwil 1/1 (1:1), 7. SC Dornach 1/1 (1:1), 8. FC Reinach 1/0 (0:2), 9. FC Therwil 1/0 (2:5), 10. FC Münchenstein 1/0 (1:4), 11. FC Ettingen 1/0 (2:6), 12. FC Brislach 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:07 Uhr.