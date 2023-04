3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Concordia Basel gegen Münchenstein FC – Münchenstein FC verliert nach sechs Siegen Concordia Basel behielt im Spiel gegen Münchenstein FC am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Armin Sabotic brachte Concordia Basel 1:0 in Führung (6. Minute). Concordia Basel baute die Führung in der 15. Minute (Noël Guthauser) weiter aus (2:0). Concordia Basel baute in der 30. Minute die Führung für Concordia Basel weiter aus: Torschütze war erneut Noël Guthauser.

Marco Antonio Marroquin Perez baute in der 53. Minute die Führung für Concordia Basel weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Armin Sabotic, der in der 85. Minute die Führung für Concordia Basel auf 5:0 ausbaute.

Bei Concordia Basel erhielten Fernando Muelle Sanmartin (34.) und Haris Hodzic (63.) eine gelbe Karte. Bei Münchenstein FC erhielten Matteo Saracino (63.) und Samuel Buchmann (88.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Concordia Basel. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Concordia Basel hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Concordia Basel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Dardania. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 33 Punkten auf Rang 5. Nach sechs Siegen in Serie verliert Münchenstein FC erstmals wieder. Münchenstein FC verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Breitenbach. Die Partie findet am 23. April statt (15.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Concordia Basel 0:5 (0:3) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 6. Armin Sabotic 0:1. 15. Noël Guthauser 0:2. 30. Noël Guthauser 0:3. 53. Marco Antonio Marroquin Perez 0:4. 85. Armin Sabotic 0:5. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Valerio Ingrao, Andreja Miletic, Matteo Saracino, Samuel Buchmann, Markus Schwander. – Concordia BS: Branko Zunic, Noah Lamotte, Kristian Zaric, Reto Bornhauser, Kasey Kunz, Lio Erhard, Vigan Sadiku, Fernando Muelle Sanmartin, Rayan Hajabo, Haris Hodzic, Armin Sabotic. – Verwarnungen: 34. Fernando Muelle Sanmartin, 63. Matteo Saracino, 63. Haris Hodzic, 88. Samuel Buchmann.

