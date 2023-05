4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Muttenz gegen Dornach Muttenz behielt im Spiel gegen Dornach am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Stéphan Berger schoss Muttenz in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Muttenz stellte Elijot Zeka in Minute 25 her. Muttenz erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Tim Lehmann weiter auf 3:0. Stéphan Berger schoss das 4:0 (73. Minute) für Muttenz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Fabrizio D Aprile (33.), Fabio Durante (56.) und Tim Lehmann (83.). Die einzige gelbe Karte bei Dornach erhielt: Manuele Häusler (53.)

Dass Muttenz gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Muttenz die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Dornach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muttenz. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 8. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Aesch b, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 14. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Dornach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Dornach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Dornach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bachletten 2020 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (7. Mai) (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Dornach b - SV Muttenz 0:4 (0:2) - Sportplatz Weiden, Dornach – Tore: 13. Stéphan Berger 0:1. 25. Elijot Zeka 0:2. 60. Tim Lehmann 0:3. 73. Stéphan Berger 0:4. – Dornach: Dennis Senn, Manuele Häusler, Remo Kempf, Raphael Kalt, Marco Schindelholz, Pascal Marty, Philippe Kempf, Patrick Flores, Tobias Schmid, Justin Linder, Severin Stöckli. – Muttenz: Silvan Glaus, Marco Tiefenthal, Alessandro Legge, Simon Näf, Nathaniel Joseph Pressner, Jonas Klotz, Samuel Batistini, Mattia Calamaio, Fabrizio D Aprile, Stéphan Berger, Elijot Zeka. – Verwarnungen: 33. Fabrizio D Aprile, 53. Manuele Häusler, 56. Fabio Durante, 83. Tim Lehmann.

