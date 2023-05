3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Nordstern gegen FC Liestal Sieg für Nordstern: Gegen FC Liestal gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Nordstern fielen in nur zehn Minuten: Raul Will Aracena brachte Nordstern 1:0 in Führung (73. Minute). Nordstern baute die Führung in der 78. Minute (Rrezak Jusaj) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Nikola Caktas, der in der 83. Minute die Führung für Nordstern auf 3:0 ausbaute.

Bei FC Liestal erhielten Patrick Rudin (65.), Robby Enz (67.) und Marco Hug (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Nordstern, Nevio Compare (14.) kassierte sie.

Die Offensive von Nordstern hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Nordstern unverändert. 41 Punkte bedeuten Rang 3. Nordstern hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Nordstern wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team VfR Kleinhüningen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Für FC Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 7. FC Liestal hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft FC Liestal in einem Heimspiel mit FC Schwarz-Weiss b (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Liestal 3:0 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 73. Raul Will Aracena 1:0. 78. Rrezak Jusaj 2:0. 83. Nikola Caktas 3:0. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Aaron Bran, Rrezart Agushi, Nevio Compare, Raul Will Aracena, Rrezak Jusaj, Enes Golos, Muhamet Iseni, Nikola Caktas, Djeljalj Jashari. – FC Liestal: Lars Ruflin, Claudio Vanne, Noel Benz, Assuero Camporesi, Philipp Gisin, Maurice Morand, Linus Wegmann, Alperen Pala, Brian Wunderlin, Marco Hug, Robby Enz. – Verwarnungen: 14. Nevio Compare, 65. Patrick Rudin, 67. Robby Enz, 84. Marco Hug.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 04:00 Uhr.