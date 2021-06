3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Schwarz-Weiss gegen Münchenstein FC Sieg für Schwarz-Weiss: Gegen FC Münchenstein gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0.

Das erste Tor für Schwarz-Weiss fiel in der 28 Minute (Silas Gusset). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Urban Schaffter erhöhte in der 85. Minute zur 2:0-Führung für Schwarz-Weiss. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Philipp Menge in der 90. Minute, als er für Schwarz-Weiss zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schwarz-Weiss rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 9. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt FC Münchenstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Für FC Münchenstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für FC Münchenstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Münchenstein 3:0 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 28. Silas Gusset 1:0. 85. Urban Schaffter 2:0. 90. Philipp Menge 3:0. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Simon Behringer, Tugay Portakal, Mischa David Müller, Silas Gusset, Christophe Schmidt, Marco Ledermann, Vinzenz Wyss, Stefan Thommen, Urban Schaffter. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Kevin Etter, Thierry Schweizer, Simon Berset, James Riedberger, Maximilian Widmer, Luca Ritter, Noe Ledermann, Valerio Ingrao, Matteo Saracino, Enrique Cortizo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Therwil - AC Rossoneri 10:2, BCO Alemannia Basel - FC Oberwil 4:2, FC Schwarz-Weiss b - FC Münchenstein 3:0, FC Oberdorf - FC Amicitia Riehen 1:5, SC Münchenstein - FC Concordia Basel 2:2, FC Allschwil - FC Reinach 2:0, FC Türkgücü Basel - SV Muttenz 3:7

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 13 Spiele/31 Punkte (41:18). 2. FC Oberwil 13/26 (37:20), 3. FC Therwil 13/25 (44:24), 4. FC Reinach 13/24 (25:16), 5. SC Münchenstein 13/24 (25:21), 6. AC Rossoneri 13/20 (29:41), 7. SV Muttenz 13/16 (35:34), 8. FC Münchenstein 13/15 (30:40), 9. FC Schwarz-Weiss b 13/15 (32:33), 10. BCO Alemannia Basel 13/15 (27:33), 11. FC Concordia Basel 13/15 (26:29), 12. FC Allschwil 13/14 (27:33), 13. FC Oberdorf 13/12 (29:31), 14. FC Türkgücü Basel 13/4 (24:58).

