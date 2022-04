Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Telegraph BS gegen Concordia BS Telegraph BS gewinnt am Sonntag auswärts gegen Concordia BS 4:0.

In der 15. Minute war es an Sibel Citlak Demirkan, Telegraph BS 1:0 in Führung zu bringen. Barbara Luder sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Telegraph BS. Telegraph BS erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Anne-sophie Baret weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Anne-sophie Baret für Telegraph BS auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade sieben Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Concordia BS erhielten Emirjona Smaili (23.) und Desirée Bohren (42.) eine gelbe Karte. Für Telegraph BS gab es keine Karte.

In den bisherigen Spielen ist Telegraph BS nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Telegraph BS die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Concordia BS kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Telegraph BS um einen Platz nach vorne. 19 Punkte bedeuten Rang 4. Für Telegraph BS ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Telegraph BS daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bubendorf. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Concordia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Für Concordia BS war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Concordia BS trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rheinfelden 1909 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. April statt (19.30 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Telegraph BS 0:4 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 15. Sibel Citlak Demirkan 0:1. 48. Barbara Luder 0:2. 70. Anne-sophie Baret 0:3. 77. Anne-sophie Baret 0:4. – Concordia BS: Melina Schreiber, Noëmi Henry, Sophie Jirasko, Zoe Colin, Esra Polat Kurt, Eda Nur Palanci, Sara Mezni, Desirée Bohren, Louise Schmid, Fesnike Rushiti, Emirjona Smaili. – Telegraph BS: Anna Schiel, Kirsty Bannon, Barbara Luder, Kim Bachofer, Lucie Mahrer, Hanna Knauber, Marissa Schraner, Bettina Geissmann, Anne-sophie Baret, Olivia Husi, Sibel Citlak Demirkan. – Verwarnungen: 23. Emirjona Smaili, 42. Desirée Bohren.

