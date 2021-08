3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Black Stars gegen Alemannia Basel Zum Saisonauftakt gewinnt Black Stars zuhause gegen Alemannia Basel 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Zayd Ait Jloulat für Black Stars. In der 9. Minute traf er zum 1:0. In der 26. Minute baute Yulian Flores Alvarez den Vorsprung für Black Stars auf zwei Tore aus (2:0). Darko Ristic baute in der 62. Minute die Führung für Black Stars weiter aus (3:0).

Zayd Ait Jloulat baute in der 65. Minute die Führung für Black Stars weiter aus (4:0). In der 76. Minute sorgte Jaffar Khamis noch für Resultatkosmetik für Alemannia Basel. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Saijan Kirupairajah (49.) eine Verwarnung gab es für Alemannia Basel, nämlich für Josip Brisevac (43.).

Black Stars reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Black Stars spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Laufen. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Für Alemannia Basel geht es in einem Heimspiel gegen FC Oberwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - BCO Alemannia Basel 4:1 (2:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 9. Zayd Ait Jloulat 1:0. 26. Yulian Flores Alvarez 2:0. 62. Darko Ristic 3:0. 65. Zayd Ait Jloulat 4:0. 76. Jaffar Khamis 4:1. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Emre Ercin, Saijan Kirupairajah, Gabriel Chinazor Alves Anyaegbu, Karim Chafiq, Darko Ristic, Enis Fazlija, Bogdan Panic, Yulian Flores Alvarez, Luca Ingold, Zayd Ait Jloulat. – Alemannia Basel: Vincenzo Capizzi, Josip Brisevac, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Luis Keller, Jonas Mall, Peter Betsche, David Von Rohr, Jaffar Khamis, Elvir Sabani, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: 43. Josip Brisevac, 49. Saijan Kirupairajah.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Breitenbach 2:2, FC Gelterkinden - US Olympia 1963 3:0, FC Therwil - FC Zwingen 3:0, FC Bubendorf - SC Binningen 1:4, FC Black Stars - BCO Alemannia Basel 4:1

Tabelle: 1. FC Black Stars 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. SC Binningen 1/3 (4:1), 3. FC Gelterkinden 1/3 (3:0), 4. FC Therwil 1/3 (3:0), 5. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 6. FC Schwarz-Weiss b 1/1 (2:2), 7. FC Concordia Basel 0/0 (0:0), 8. FC Oberwil 0/0 (0:0), 9. AC Rossoneri 0/0 (0:0), 10. FC Laufen 0/0 (0:0), 11. FC Bubendorf 1/0 (1:4), 12. BCO Alemannia Basel 1/0 (1:4), 13. FC Zwingen 1/0 (0:3), 14. US Olympia 1963 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 07:32 Uhr.