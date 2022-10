3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Concordia Basel gegen Oberdorf Sieg für den Tabellenfünften: Concordia Basel lässt am Dienstag auswärts beim 4:0 gegen Oberdorf (Rang 14) nichts anbrennen.

Vigan Sadiku traf in der 6. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Concordia Basel. Lio Erhard sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Concordia Basel. Vigan Sadiku baute in der 46. Minute die Führung für Concordia Basel weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Haris Hodzic, der in der 67. Minute die Führung für Concordia Basel auf 4:0 ausbaute.

Concordia Basel kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Lars Lägeler (49.)

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 42 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Concordia Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (30. Oktober) statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oberdorf war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Breitenbach. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. Oktober) (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Concordia Basel 0:4 (0:3) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 6. Vigan Sadiku 0:1. 38. Lio Erhard 0:2. 46. Vigan Sadiku 0:3. 67. Haris Hodzic 0:4. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Lars Lägeler, Lucas Burri, Marko Bogdanovski, Jordan Hachenberger, Andrea Pichler, Akishan Thavaratnam, Niels Thommen, Michael Lohner. – Concordia BS: Stefan Milincic, Jonah Hänggi, Luca Lichtenberger, Rayan Hajabo, Selkan Kül, Lio Erhard, Marlon Würsten, Carlo Loiudice, Kevin Schiffer, Haris Hodzic, Vigan Sadiku. – Verwarnungen: 17. Kevin Schiffer, 49. Lars Lägeler, 57. Marco Antonio Marroquin Perez, 63. Angelo Santoro, 77. Vildan Aliji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 25.10.2022 23:19 Uhr.

