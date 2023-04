3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Favoritensieg bei Rossoneri gegen Binningen Rossoneri hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Binningen gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Samstag zuhause 4:1 gegen den Tabellenneunten.

Das erste Tor der Partie erzielte Servulo Da Silva Souza für Rossoneri. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Alessio Santo sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rossoneri. Gleison Silva dos Santos baute in der 28. Minute die Führung für Rossoneri weiter aus (3:0).

Rossoneri erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Servulo Da Silva Souza weiter auf 4:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Daniel Sliskovic in der 88. Minute für Binningen auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Carmelo Fontana (31.) und Erik Blakaj (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Binningen, Jan Boschung (80.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Rossoneri ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 48 erzielten Toren Rang 6.

Zahlreiche Gegentore sind für Binningen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 60 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 13).

Rossoneri behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 20 Spielen hat das Team 50 Punkte. Rossoneri hat bisher 16mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Rossoneri in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Birsfelden zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Allschwil (Platz 5). Die Partie findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: AC Rossoneri - SC Binningen a 4:1 (3:0) - Bifang, Lausen – Tore: 7. Servulo Da Silva Souza 1:0. 15. Alessio Santo 2:0. 28. Gleison Silva dos Santos 3:0. 50. Servulo Da Silva Souza 4:0. 88. Daniel Sliskovic 4:1. – Rossoneri: Salem Fahdy, Carmelo Fontana, Mirco Melita, Gleison Silva dos Santos, Manuel Brogly, Alessio Santo, Cihad Kahraman, Leandro Ferreira, Erik Blakaj, Servulo Da Silva Souza, Leandro Stasi. – Binningen: Marlon Knotek, Jan Boschung, Simon Fischer, Flavio Schmidig, Rafael Ramires Marques, Olivier Regis, Flavio Krug, Jannik Frank, Pascal Schwab, Hasan Ali, Daniel Sliskovic. – Verwarnungen: 31. Carmelo Fontana, 57. Erik Blakaj, 80. Jan Boschung.

