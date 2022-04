4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Pflichtsieg für Ettingen gegen Brislach Sieg für den Tabellendritten: Ettingen lässt am Dienstag zuhause beim 6:0 gegen Brislach (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Ettingen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Brislach blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Ettingen waren: Olivier Frei (2 Treffer), Loris Stöcklin (2 Treffer) und Davide Seminaroti (2 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ettingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 57 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Brislach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Ettingen unverändert. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Ettingen ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Ettingen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Ettingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Dornach (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (30. April) statt (19.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Brislach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Brislach ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Brislach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Brislach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen a. Die Partie findet am 3. Mai statt (20.15 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Ettingen - FC Brislach 6:0 (3:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 9. Olivier Frei 1:0. 45. Davide Seminaroti 2:0. 46. Davide Seminaroti 3:0. 61. Loris Stöcklin 4:0. 78. Olivier Frei 5:0. 82. Loris Stöcklin 6:0. – Ettingen: Sacha Fink, Ramon Müller, Fabio Camiu, Steve Bollier, Benjamin Kohler, Fabio Lyrer, Olivier Frei, Michel Aebi, Lukas Erzer, Davide Seminaroti, Loris Stöcklin. – Brislach: Adrian Bieli, Roman Bieli, Patrick Eng, Vito Broccolo, Orhan Öztürk, Benjamin Krucker, Zoran Jankovic, Kevin Eigenmann, Marco Hügli, Besar Duraku, Vigan Bickaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 08:48 Uhr.