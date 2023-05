4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Frenkendorf gegen Rheinfelden 1909 Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 11) ist Frenkendorf am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Rheinfelden 1909 gerecht geworden und hat auswärts 5:0 gewonnen.

Kagiso Schnyder erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Frenkendorf. Frenkendorf baute die Führung in der 34. Minute (Olivier Waldner) weiter aus (2:0). Frenkendorf baute in der 52. Minute die Führung für Frenkendorf weiter aus: Torschütze war erneut Olivier Waldner.

Frenkendorf erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Kagiso Schnyder weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominik Palesko in der 89. Minute, als er für Frenkendorf zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sertac Arabaci von Rheinfelden 1909 erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frenkendorf zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 63 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Frenkendorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 47 Punkten auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Frenkendorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Rheinfelden 1909 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Rheinfelden 1909 hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6). Die Partie findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Frenkendorf 0:5 (0:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 13. Kagiso Schnyder 0:1. 34. Olivier Waldner 0:2. 52. Olivier Waldner 0:3. 72. Kagiso Schnyder 0:4. 89. Dominik Palesko 0:5. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Yanick Bürgin, Niro Perez, Sertac Arabaci, Görkem Yildiz, Burak Hacilar, Jerome Ammann, Eric Benz, Isyan Atesci, Samir Etemovic, Dominik Werka. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Michel Probst, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Giuseppe Colangelo, Lasse Spycher, Gianluca Padula, Kagiso Schnyder, Ramon Schilt, Olivier Waldner. – Verwarnungen: 87. Sertac Arabaci.

