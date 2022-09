Frauen 3. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Möhlin-Riburg/ACLI gegen Concordia BS Möhlin-Riburg/ACLI holt gegen Concordia BS zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 3:0.

Sina Garcia Sanchez brachte Möhlin-Riburg/ACLI 1:0 in Führung (35. Minute). Ariane Schmid erhöhte in der 66. Minute zur 2:0-Führung für Möhlin-Riburg/ACLI. Mit einem weiteren Tor sorgte Ariane Schmid in der 81. Minute für das 3:0 für Möhlin-Riburg/ACLI.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Concordia BS. Möhlin-Riburg/ACLI blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 5 Toren pro Spiel ist Möhlin-Riburg/ACLI bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Concordia BS kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Möhlin-Riburg/ACLI verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Möhlin-Riburg/ACLI ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Möhlin-Riburg/ACLI auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Breitenbach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

In der Tabelle liegt Concordia BS weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Concordia BS muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Concordia BS zuhause und zweimal auswärts.

Concordia BS spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 6). Das Spiel findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: Team Fricktal - FC Concordia Basel 3:0 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 35. Sina Garcia Sanchez 1:0. 66. Ariane Schmid 2:0. 81. Ariane Schmid 3:0. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Nyome Baio, Erin Keser, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Alessia Magliocca, Samira Leila Erni, Yael Garcia Sanchez, Sina Garcia Sanchez, Lucia Pisciotta. – Concordia BS: Melina Schreiber, Fatma Altay, Azra Nur Bozkurt, Elena Stebler, Yarem Celik, Eda Nur Palanci, Aleyna Arabaci, Erikene Basha, Irem Sahin, Cheyenne Pauletto, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: 35. Yarem Celik, 71. Seren Arabaci, 79. Fatma Altay, 82. Aleyna Arabaci.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 23:10 Uhr.

