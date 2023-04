3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Pflichtsieg für Münchenstein SC gegen Muttenz Sieg für den Tabellendritten: Münchenstein SC lässt am Samstag zuhause beim 4:1 gegen Muttenz (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Mehmet Cetin eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Münchenstein SC das 1:0 markierte. Der gleiche Mehmet Cetin war in der 30. Minute auch für das 2:0 für Münchenstein SC verantwortlich. Muttenz kam in der 47. Minute auf ein Tor heran, als Fabio Bächtold per Elfmeter zum 1:2 traf.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Münchenstein SC stellte Elias Flores Alvarez in Minute 72 her. Durch ein Eigentor (Joey Ridacker) erhöhte sich in der 78. Minute die Führung für Münchenstein SC weiter auf 4:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein SC erhielten Osman Arslan (52.) und Ahmet Uluisik (79.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Kevin Heinimann (79.) kassierte sie.

Die Abwehr von Muttenz kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Münchenstein SC um einen Platz nach vorne. 38 Punkte bedeuten Rang 2. Münchenstein SC hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Münchenstein SC in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team SC Binningen b zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Muttenz ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Muttenz gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 16. April statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SC Münchenstein - SV Muttenz 4:1 (2:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 20. Mehmet Cetin 1:0. 30. Mehmet Cetin 2:0. 47. Fabio Bächtold (Penalty) 2:1.72. Elias Flores Alvarez 3:1. 78. Eigentor (Joey Ridacker) 4:1. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Bryan Louzan Figueroa, Osman Arslan, Gürkan Satilmis, Berat Kaya, Rilind Agushi, Enes Palandizlar, Eduard Gashi, Gentuar Gashi, Ermal Salihu, Mehmet Cetin. – Muttenz: Hasan Eren Birol, Luka Putnik, Joey Ridacker, Kevin Heinimann, Marc Stebler, Eric Bernet, Leano Martin, David Leiggener, Fabio Bächtold, Edmond Tahiri, Shirvan Tas. – Verwarnungen: 52. Osman Arslan, 79. Kevin Heinimann, 79. Ahmet Uluisik.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 21:08 Uhr.