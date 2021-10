4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Pratteln gegen Sissach Pratteln holt gegen Sissach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 6:2.

(chm)

Schon früh setzte Pratteln dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 9. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Pratteln noch auf 6:2.

Sissach waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (14. Minute) und zum 2:5 (74. Minute).

Die Torschützen für Pratteln waren: Tolga Demir, Ruben Erzer, Janis Dannmeyer, Daniel Stücklin, Besian Osmani und Akaash Premathasan. Die Torschützen für Sissach waren: Manuel Albisser und Alban Asani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Pratteln erhielten Jack Onpeng (46.) und Yasin Gün (49.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sissach, nämlich für Nicola Lucini (76.).

Der Sturm von Pratteln sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 28 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sissach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Pratteln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 4. Für Pratteln ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Pratteln gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Pratteln auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Sissach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Eiken. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Pratteln - SV Sissach 6:2 (4:1) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 9. Ruben Erzer 1:0. 14. Manuel Albisser 1:1. 42. Janis Dannmeyer 2:1. 47. Daniel Stücklin 3:1. 48. Akaash Premathasan 4:1. 52. Tolga Demir 5:1. 74. Alban Asani 5:2. 90. Besian Osmani 6:2. – Pratteln: Dzeladin Dzeladini, Diego Conte, Ibro Hrustic, Yasin Gün, Ruben Erzer, Akaash Premathasan, Jack Onpeng, Jerun Isenschmid, Tolga Demir, Robert Florentin, Daniel Stücklin. – Sissach: Sammy Meier, Arbias Hoxha, Aurin Stricker, Joel Chretien, Davide Bortolas, Nicola Lucini, Alban Asani, Marvin Schneider, Pascal Keller, Manuel Albisser, Olivier Lerch. – Verwarnungen: 46. Jack Onpeng, 49. Yasin Gün, 76. Nicola Lucini.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Laufenburg-Kaisten - FC Frenkendorf 0:1, FC Kaiseraugst - FC Rheinfelden 5:5, AC Rossoneri - FC Wallbach-Zeiningen 0:4, FC Pratteln - SV Sissach 6:2, FC Diegten Eptingen - AC Virtus Liestal 0:2

Tabelle: 1. FC Eiken 8 Spiele/18 Punkte (25:11). 2. FC Frenkendorf 8/18 (23:16), 3. FC Oberdorf 8/17 (22:9), 4. FC Pratteln 8/17 (28:15), 5. AC Virtus Liestal 8/15 (24:19), 6. FC Wallbach-Zeiningen 8/13 (22:18), 7. FC Kaiseraugst 8/10 (21:19), 8. FC Rheinfelden 8/8 (16:20), 9. FC Diegten Eptingen 8/7 (11:27), 10. FC Laufenburg-Kaisten 8/7 (12:15), 11. SV Sissach 8/4 (11:30), 12. AC Rossoneri 8/4 (5:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 21:15 Uhr.