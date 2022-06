4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Sieg für Allschwil gegen Türkgücü Basel Allschwil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Türkgücü Basel 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Florian Schlachter für Allschwil. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Allschwil baute die Führung in der 22. Minute (Samson Krueger) weiter aus (2:0). In der 29. Minute gelang Türkgücü Basel (Zafer Dagdelen) der Anschlusstreffer (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Allschwil stellte Samson Krueger in Minute 80 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Venerito, der in der 87. Minute die Führung für Allschwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Gian-Andrea Moser (85.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Türkgücü Basel, nämlich für Erdem Yagcioglu (45.).

Zahlreiche Gegentore sind für Türkgücü Basel ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Allschwil unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 4. Für Türkgücü Basel war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Türkgücü Basel ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Allschwil - FC Türkgücü Basel 4:1 (2:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 17. Florian Schlachter 1:0. 22. Samson Krueger 2:0. 29. Zafer Dagdelen 2:1. 80. Samson Krueger 3:1. 87. Marco Venerito 4:1. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Lenny Marksteiner, Damian Weiss, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Marco Venerito, Nicola Weibel, Jamie Jon Gartmann, Samson Krueger, Florian Schlachter. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Cihan Güclü, Hüseyin Akkaya, Emirhan Yilmaz, Louay Abusnena, Ozan Erdikli, Zafer Dagdelen, Emre Karatas, Deniz Kaya, Erdem Yagcioglu, Bera Pasa Öztürk. – Verwarnungen: 45. Erdem Yagcioglu, 85. Gian-Andrea Moser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 23:36 Uhr.