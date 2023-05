4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Amicitia Riehen gegen Therwil Amicitia Riehen behielt im Spiel gegen Therwil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Amicitia Riehen: Marco Corti brachte seine Mannschaft in der 54. Minute 1:0 in Führung. Drei Minuten dauerte es, ehe Marco Corti erneut erfolgreich war. Er traf in der 57. Minute zum 2:0 für Amicitia Riehen. Amicitia Riehen erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Jonas Stirnimann weiter auf 3:0.

In der 62. Minute verkleinerte Noah Gellert den Rückstand von Therwil auf 1:3. Gianni Saracista schoss das 4:1 (89. Minute) für Amicitia Riehen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gianluca Papa von Amicitia Riehen erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Amicitia Riehen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 50 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Amicitia Riehen nicht verändert. 31 Punkte bedeuten Rang 4. Amicitia Riehen hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Amicitia Riehen geht es auswärts gegen FC Oberwil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 31. Mai statt (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Therwil hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Therwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team SC Soleita Hofstetten, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.30 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Therwil 4:1 (0:0) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 54. Marco Corti 1:0. 57. Marco Corti 2:0. 58. Jonas Stirnimann 3:0. 62. Noah Gellert 3:1. 89. Gianni Saracista 4:1. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Jannis Erlacher, Severin Manser, Michael Leuenberger, Yannick Schlup, Marvin Brügger, Pascal Märki, Jonas Frieden, Mario Forgione, Noah Straumann, Gianni Saracista. – Therwil: Yannick Hauser, Matteo Lavagnini, Jan Fisch, Luca Leone, Gino Vielmi, Renato Zingg, Leo Hertig, Benjamin Meier, Alessio Posocco, Alessandro Pecoraro, Noah Gellert. – Verwarnungen: 60. Gianluca Papa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 23:18 Uhr.