4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Breitenbach gegen Amicitia Riehen Breitenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Amicitia Riehen 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Breitenbach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Amicitia Riehen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Breitenbach waren: Behram Rexhepi (2 Treffer), Valdon Berbatovci (1 Treffer), Silvan Walliser (1 Treffer) und Marco Borer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Amicitia Riehen war: Gianni Saracista (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Frieden von Amicitia Riehen erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Dass Breitenbach gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Breitenbach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Breitenbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 6. Breitenbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Soleita Hofstetten (Platz 10). Die Partie findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Amicitia Riehen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Amicitia Riehen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Aesch a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (23. März) (20.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Amicitia Riehen 5:1 (2:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 32. Behram Rexhepi 1:0. 39. Behram Rexhepi 2:0. 47. Gianni Saracista 2:1. 60. Valdon Berbatovci (Penalty) 3:1.65. Marco Borer 4:1. 76. Silvan Walliser 5:1. – Breitenbach: Lars Fringeli, Nuri Hamdo, Valdon Berbatovci, Luis Carlos Da Silva Bica, Aurelian Merckx, Venhar Ahmeti, Silvan Walliser, Ismail Uzakgider, Behram Rexhepi, Marco Borer, Lukas Wyss. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Jonas Frieden, Timon Burkhalter, Daniel Wipfli, Samir Maiga, Severin Manser, Marvin Brügger, Michael Leuenberger, Pablo Wüthrich, Yannick Schlup, Jannis Rohrbach. – Verwarnungen: 78. Jonas Frieden.

