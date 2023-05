4. Liga, Gruppe 1 Diegten Eptingen beendet Niederlagenserie gegen Laufenburg-Kaisten – Später Siegtreffer Laufenburg-Kaisten lag gegen Diegten Eptingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (2. Minute) und 3:1 (66. Minute) - und verlor dennoch. Diegten Eptingen feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dario Ferrante für Laufenburg-Kaisten. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Antonio Fiore erhöhte in der 2. Minute zur 2:0-Führung für Laufenburg-Kaisten. Die 47. Minute brachte für Diegten Eptingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Timo Zeller.

In der 66. Minute baute Elias Hürlimann den Vorsprung für Laufenburg-Kaisten auf zwei Tore aus (3:1). Gabriel Flühler sorgte in der 67. Minute für Diegten Eptingen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Rafael Bätscher, sorgte in der 71 für den Ausgleich für Diegten Eptingen. In den Schlussminuten machte Timo Zeller alles klar. Sein Treffer in der 86. Minute zum 4:3 sicherte Diegten Eptingen den Sieg.

Bei Laufenburg-Kaisten sah Dashnor Hoti (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Antonio Fiore (28.), Benjamin Etter (29.) und Vincenzo Fiore (92.). Diegten Eptingen blieb ohne Karte.

In den bisherigen Spielen ist Diegten Eptingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Diegten Eptingen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Diegten Eptingen, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Oberdorf. Diegten Eptingen hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Diegten Eptingen siegte zudem erstmals auswärts.

Diegten Eptingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Oberdorf (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Für Laufenburg-Kaisten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Laufenburg-Kaisten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Sissach (Platz 9). Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Laufenburg-Kaisten 4:3 (0:2) - Hofmatt, Diegten – Tore: 1. Dario Ferrante 0:1. 2. Antonio Fiore 0:2. 47. Timo Zeller 1:2. 66. Elias Hürlimann 1:3. 67. Gabriel Flühler 2:3. 71. Rafael Bätscher (Penalty) 3:3.86. Timo Zeller 4:3. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Ramon Ryf, Silvan Fehlmann, Janis Erne, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Timo Zeller. – Laufenburg-Kaisten: Benjamin Etter, Robin Böller, Nedeljko Brankovic, Antonio Fiore, Simon Näf, Janis Senn, Vincenzo Fiore, Dashnor Hoti, Antonio Fiore, Dario Ferrante, Tiago Goncalves Costa. – Verwarnungen: 28. Antonio Fiore, 29. Benjamin Etter, 92. Vincenzo Fiore – Ausschluss: 70. Dashnor Hoti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 14:35 Uhr.