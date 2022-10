4. Liga, Gruppe 1 Diegten Eptingen gewinnt klar gegen Wallbach Diegten Eptingen behielt im Spiel gegen Wallbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

In der 6. Minute war es an Sven Zeller, Diegten Eptingen 1:0 in Führung zu bringen. Diegten Eptingen baute die Führung in der 21. Minute (Marco Schneider) weiter aus (2:0). Timo Zeller baute in der 56. Minute die Führung für Diegten Eptingen weiter aus (3:0).

Diegten Eptingen erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Marco Schneider weiter auf 4:0. Rouven Schäfer schoss das 5:0 (84. Minute) für Diegten Eptingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Diegten Eptingen erhielten Janic Lattmann (80.) und Rafael Bätscher (94.) eine gelbe Karte. Wallbach blieb ohne Karte.

In den bisherigen Spielen ist Diegten Eptingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Diegten Eptingen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Wallbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 30 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Diegten Eptingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Diegten Eptingen siegte zudem erstmals auswärts.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Sissach (Platz 9). Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Wallbach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wallbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Wallbach-Zeiningen 5:0 (2:0) - Hofmatt, Diegten – Tore: 6. Sven Zeller 1:0. 21. Marco Schneider 2:0. 56. Timo Zeller 3:0. 61. Marco Schneider 4:0. 84. Rouven Schäfer 5:0. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Lorin Weber, Janis Erne, Manuel Bätscher, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Leandro Di Venere, Sven Zeller, Timo Zeller, Gabriel Flühler, Marco Schneider. – Wallbach: Patrick Emmenegger, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Andreas Stocker, Philippe Kummli, Haris Malmudirevic, Silvan Füglister, Branko Popovic, Oliver Spähni, Pascal Hasler, Philippe Baldinger. – Verwarnungen: 80. Janic Lattmann, 94. Rafael Bätscher.

