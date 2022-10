4. Liga, Gruppe 1 Diegten Eptingen mit Sieg gegen Oberdorf – Marco Schneider entscheidet Spiel Sieg für Diegten Eptingen: Gegen Oberdorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Diegten Eptingen gelang Marco Schneider in der 46. Minute. In der 11. Minute hatte Marco Schneider Diegten Eptingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Oberdorf fiel in der 11. Minute durch Michael Lohner.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dimitri Spescha von Oberdorf erhielt in der 59. Minute die gelbe Karte.

Diegten Eptingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Diegten Eptingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Diegten Eptingen siegte zudem erstmals auswärts.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Mit der Niederlage rückt Oberdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberdorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SV Sissach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Oberdorf 2:1 (1:1) - Hofmatt, Diegten – Tore: 11. Marco Schneider 1:0. 11. Michael Lohner 1:1. 46. Marco Schneider 2:1. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Lorin Weber, Janis Erne, Manuel Bätscher, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Rouven Schäfer, Sven Zeller, Timo Zeller, Gabriel Flühler, Marco Schneider. – Oberdorf: Flurin Schürch, Marco Müller, Filip Lazic, Petr Schafran, Robin Thommen, Kim Kaiser, Dimitri Spescha, Roman Spahr, Nicola Anceschi, Fabian Wehrli, Michael Lohner. – Verwarnungen: 59. Dimitri Spescha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 17:37 Uhr.

