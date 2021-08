4. Liga, Gruppe 1 Diegten Eptingen mit Sieg gegen Rheinfelden im Auftaktspiel – Siegtreffer in allerletzter Minute Diegten Eptingen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Rheinfelden setzt es zuhause einen 2:1-Sieg ab.

(chm)

Diegten Eptingen geriet zunächst in Rückstand, als Luca Minotti in der 58. Minute Rheinfelden 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Diegten Eptingen aber die Wende. Verantwortlich war Alexander Wolf, der in der 76. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 90. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden für Yannic Baumann (70.) und Dario Freiermuth (80.). Diegten Eptingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem ersten Spiel steht Diegten Eptingen auf dem vierten Rang. Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Nach dem ersten Spiel steht Rheinfelden auf dem neunten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn AC Virtus Liestal zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Rheinfelden 2:1 (0:0) - Hofmatt, Diegten – Tore: 58. Luca Minotti 0:1. 76. Alexander Wolf 1:1. 90. Alexander Wolf 2:1. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Davide Sfragara, Simon Jenni, Michael Bitterlin, Denny Flury, Sven Zeller, Gabriel Flühler, Marco Schneider, Petr Schafran, Alexander Wolf, Dominik Meier. – Rheinfelden: Raphael Rua, Arda Izgi, Berkay Korhan, Halilcan Cetin, Dario Freiermuth, Jeniston Pathinathar, Yusuf Karadeniz, Eric Benz, Tobias Leutenegger, Luca Minotti, Nils Ammann. – Verwarnungen: 70. Yannic Baumann, 80. Dario Freiermuth.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oberdorf - SV Sissach 6:1, AC Virtus Liestal - FC Frenkendorf 2:4, FC Eiken - FC Wallbach-Zeiningen 4:1, FC Pratteln - FC Kaiseraugst 2:1, FC Laufenburg-Kaisten - AC Rossoneri 0:0, FC Diegten Eptingen - FC Rheinfelden 2:1

Tabelle: 1. FC Oberdorf 1 Spiel/3 Punkte (6:1). 2. FC Eiken 1/3 (4:1), 3. FC Frenkendorf 1/3 (4:2), 4. FC Diegten Eptingen 1/3 (2:1), 5. FC Pratteln 1/3 (2:1), 6. AC Rossoneri 1/1 (0:0), 7. FC Laufenburg-Kaisten 1/1 (0:0), 8. FC Kaiseraugst 1/0 (1:2), 9. FC Rheinfelden 1/0 (1:2), 10. AC Virtus Liestal 1/0 (2:4), 11. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (1:4), 12. SV Sissach 1/0 (1:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 19:26 Uhr.