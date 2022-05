3. Liga, Gruppe 1 Dino Babovic führt Black Stars mit drei Toren zum Sieg gegen Binningen Sieg für Black Stars: Gegen Binningen gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:2.

Binningen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Flavio Schmidig ging das Team in der 15. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Black Stars traf Dino Babovic in der 19. Minute.

Danach drehte Black Stars auf. Das Team schoss ab der 37. Minute noch vier weitere Tore, während Binningen ein Tor gelang (zum 2:4 (57. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Black Stars war Dino Babovic, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Black Stars waren: Mohamed Tahirou Diallo (1 Treffer) und Lorik Xheladini (1 Treffe.) die Torschützen für Binningen waren: Karol Szelagowicz und Flavio Schmidig.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Black Stars, Loris Saliji (60.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Leon Schaub (21.).

In seiner Gruppe hat Black Stars den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 64 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Binningen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 58 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Black Stars rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 40 Punkte bedeuten Rang 3. Für Black Stars ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Black Stars auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Oberwil (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 9. Für Binningen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Binningen geht es in einem Auswärtsspiel gegen BCO Alemannia Basel (Platz 14) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: SC Binningen - FC Black Stars 2:5 (1:3) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 15. Flavio Schmidig (Penalty) 1:0.19. Dino Babovic 1:1. 37. Dino Babovic (Penalty) 1:2.45. Dino Babovic 1:3. 48. Lorik Xheladini 1:4. 57. Karol Szelagowicz (Penalty) 2:4.85. Mohamed Tahirou Diallo 2:5. – Binningen: Luca Reichen, Rafael Ramires Marques, Flavio Schmidig, Michael Nef, Leon Schaub, Emanuel Meier, Semi Trabelsi, Altin Elshani, Ardil Yalcinkaya, Joel Müller, Noah Vögtlin. – Black Stars: Gianfranco Ferrara, Gzim Kryeziu, Lorik Xheladini, Steven Banholzer, Betim Dauti, Fitim Dauti, Ugur Tinas, Mehmet Babatongüz, Dominik Buder, Giuseppe De Fregias, Dino Babovic. – Verwarnungen: 21. Leon Schaub, 60. Loris Saliji.

