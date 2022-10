3. Liga, Gruppe 1 Dino Babovic führt Black Stars mit vier Toren zum Sieg gegen Lausen Black Stars holt gegen Lausen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Dienstag gegen den Tabellen-14. 7:5.

(chm)

Lausen war einmal in Führung, und zwar in der 54. Minute, als Andri Herger zum Zwischenstand von 3:2 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 71, als wiederum Dino Babovic für Black Stars erfolgreich war.

Danach drehte Black Stars auf. Das Team schoss ab der 77. Minute noch vier weitere Tore, während Lausen noch zwei Treffer gelangen (zum 4:4 (79. Minute) und 5:6 (90. Minute)). Der Endstand lautete 7:5.

Matchwinner für Black Stars war Dino Babovic, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Black Stars waren: Rion Xhemaili (1 Treffer), Aleksandar Rmus (1 Treffer) und Abiran Sambasivam (1 Treffe.) bei Lausen schoss Andri Herger gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Lausen waren: Nikola Gadzic (1 Treffer), Elias Küng (1 Treffer) und Arbnor Rexhaj (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Black Stars ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 36 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.1 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Lausen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Black Stars. 16 Punkte bedeuten Rang 4. Black Stars hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Black Stars spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Zwingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (11.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Lausen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Lausen muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Lausen zuhause und zweimal auswärts.

Lausen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Stein (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (8. Oktober) statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Black Stars 5:7 (2:2) - Bifang, Lausen – Tore: 8. Dino Babovic 0:1. 20. Dino Babovic 0:2. 24. Arbnor Rexhaj 1:2. 35. Elias Küng 2:2. 54. Andri Herger 3:2. 71. Dino Babovic 3:3. 77. Aleksandar Rmus 3:4. 79. Andri Herger 4:4. 82. Abiran Sambasivam 4:5. 84. Rion Xhemaili 4:6. 90. Nikola Gadzic 5:6. 93. Dino Babovic 5:7. – Lausen: Sascha Weiss, Ivan De Paola, Timo Lakerveld, Cedric Wilhelm, Alessio Crimi, Aleksandar Dobric, Saverio Gurri, Arbnor Rexhaj, Nikola Gadzic, Jan Gysin, Elias Küng. – Black Stars: Dwayne Wildhaber, Darko Ristic, Esmir Asani, Samuel Sadulu Kinkela, Perparim Rexhepi, Resul Naipi, Abiran Sambasivam, Rion Xhemaili, Lazar Vucurovic, Aleksandar Rmus, Dino Babovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

