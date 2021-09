3. Liga, Gruppe 1 Dino Babovic führt Black Stars mit vier Toren zum Sieg gegen Olympia 1963 Black Stars holt gegen Olympia 1963 zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 7:5.

Dino Babovic eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Black Stars das 1:0 markierte. Antonio Fischer sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Black Stars. Dank dem Treffer von Alaa Brini (38.) reduzierte sich der Rückstand für Olympia 1963 auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Black Stars stellte Zayd Ait Jloulat in Minute 45 her. Dank dem Treffer von Abdelhak Haddach (57.) reduzierte sich der Rückstand für Olympia 1963 auf ein Tor (2:3). Dino Babovic erhöhte in der 75. Minute zur 4:2-Führung für Black Stars.

Nur drei Minuten später traf Dino Babovic erneut, so dass es in der 78. Minute 5:2 für Black Stars hiess. Es war ein Elfmeter. In der 82. Minute verkleinerte Abdelhak Haddach den Rückstand von Olympia 1963 auf 3:5. In der 83. Minute gelang Olympia 1963 (Nilton Andre Altamirano Semino) der Anschlusstreffer (4:5).

Olympia 1963 glich in der 85. Minute durch Adama Kiendrebeogo aus. Zayd Ait Jloulat erzielte in der 90. Minute den Führungstreffer zum 6:5 für Black Stars. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als nochmals Dino Babovic die Führung für Black Stars auf 7:5 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Black Stars sah Nicolas Gürtler (39.) die rote Karte. Gelb erhielt Sebastien Rosenblatt (76.). Die einzige gelbe Karte bei Olympia 1963 erhielt: Alaa Brini (59.)

Black Stars verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Black Stars ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel trifft Black Stars auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Bubendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Unverändert liegt Olympia 1963 auf Rang 13. Das Team hat null Punkte. Olympia 1963 muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Olympia 1963 zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FC Oberwil kriegt es Olympia 1963 als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Black Stars - US Olympia 1963 7:5 (3:1) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 9. Dino Babovic 1:0. 25. Antonio Fischer 2:0. 38. Alaa Brini 2:1. 45. Zayd Ait Jloulat 3:1. 57. Abdelhak Haddach 3:2. 75. Dino Babovic 4:2. 78. Dino Babovic (Penalty) 5:2.82. Abdelhak Haddach 5:3. 83. Nilton Andre Altamirano Semino 5:4. 85. Adama Kiendrebeogo 5:5. 90. Zayd Ait Jloulat 6:5. 92. Dino Babovic 7:5. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Bogdan Panic, Nicolas Gürtler, Saijan Kirupairajah, Karim Chafiq, Antonio Fischer, Loris Saliji, Yulian Flores Alvarez, Elias Flores Alvarez, Dino Babovic, Zayd Ait Jloulat. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Franck Kurz, Ibrahima Thiam, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Ayoub El Masaoudi, Mamadou Sette, Abdelhak Haddach, Oidir Mobachir, Alaa Brini, Nilton Andre Altamirano Semino, Adama Kiendrebeogo. – Verwarnungen: 59. Alaa Brini, 76. Sebastien Rosenblatt – Ausschluss: 39. Nicolas Gürtler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - AC Rossoneri 2:2, FC Therwil - BCO Alemannia Basel 7:1, FC Black Stars - US Olympia 1963 7:5, FC Breitenbach - FC Zwingen 2:3, FC Oberwil - FC Laufen 2:2, FC Gelterkinden - SC Binningen 3:2

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:1). 2. FC Gelterkinden 3/6 (8:5), 3. FC Black Stars 3/6 (12:10), 4. SC Binningen 3/6 (10:5), 5. FC Oberwil 3/5 (5:2), 6. FC Laufen 2/4 (6:3), 7. FC Zwingen 3/4 (4:6), 8. FC Concordia Basel 1/3 (1:0), 9. FC Bubendorf 2/3 (4:6), 10. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 11. AC Rossoneri 3/2 (2:6), 12. FC Breitenbach 3/1 (5:9), 13. US Olympia 1963 3/0 (5:11), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:16 Uhr.