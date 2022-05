3. Liga, Gruppe 2 Dion Morina rettet Münchenstein SC einen Punkt gegen Muttenz Sechs Tore sind zwischen Muttenz und Münchenstein SC gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Während des ganzen Spiels war Muttenz nie in Rückstand gelegen. In der 89. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas für Muttenz. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Aytunc Celep erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Muttenz. Der Anschlusstreffer für Münchenstein SC zum 1:2 kam in der 49. Minute. Verantwortlich dafür war Elias Flores Alvarez.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Muttenz stellte Sidar Manis in Minute 56 her. Youssef Khouda sorgte in der 67. Minute für Münchenstein SC für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 89, als Dion Morina für Münchenstein SC erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Muttenz sah Lars Mauthe (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Bächtold (15.), Mehmet Gecici (18.) und Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas (83.). Bei Münchenstein SC sah Hakan Kilic (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dion Morina (47.) und Bryan Louzan Figueroa (67.).

Die Tabellensituation hat sich für Muttenz nicht verändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Liestal. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 12. Münchenstein SC hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Amicitia Riehen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: SV Muttenz - SC Münchenstein 3:3 (2:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 8. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas 1:0. 26. Aytunc Celep 2:0. 49. Elias Flores Alvarez 2:1. 56. Sidar Manis 3:1. 67. Youssef Khouda 3:2. 89. Dion Morina 3:3. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Luca Fullin, Amit Amiti, Giosue Carluccio, Karim Chouireb, Mehmet Gecici, Fabio Bächtold, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Sidar Manis, Shirvan Tas. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Berat Kaya, Cihan Balcin, Cihan Yayla, Youssef Khouda, Claudio Delgado, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin, Aid Maliqi. – Verwarnungen: 15. Fabio Bächtold, 18. Mehmet Gecici, 47. Dion Morina, 67. Bryan Louzan Figueroa, 83. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas – Ausschlüsse: 67. Lars Mauthe, 67. Hakan Kilic.

