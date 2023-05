4. Liga, Gruppe 3 Dornach gewinnt deutlich gegen Oberwil Sieg für Dornach: Gegen Oberwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

In der 25. Minute war es an Yannic Altermatt, Dornach 1:0 in Führung zu bringen. In der 42. Minute baute David Stöckli den Vorsprung für Dornach auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Heer in der 78. Minute, als er für Dornach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Deniz Kececi von Oberwil erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Dornach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 36 geschossenen Toren Rang 5.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Dornach nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Dornach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Dornach geht es in einem Heimspiel gegen FC Riederwald (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Oberwil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Breitenbach (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Dornach a - FC Oberwil 3:0 (2:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 25. Yannic Altermatt 1:0. 42. David Stöckli 2:0. 78. Simon Heer 3:0. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Matyas Bartha, Tobias Chavannes, Yanik Kilcher, Hakim Lorenzetti, David Stöckli, Noe Gschwind Pajeres, Maximilian Ditzler, Simon Heer, Yannic Altermatt. – Oberwil: Manuel Schneider, Pascal Kaufmann, Deniz Kececi, Cédric Hartmann, Dominic Boltshauser, Eloy Seoane Sanchez, Matthias Mächler, Jan Studinger, Manuel Opprecht, Ivica Ohnjec, Pascal Michel. – Verwarnungen: 35. Deniz Kececi.

