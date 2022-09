4. Liga, Gruppe 2 Dornach gewinnt klar gegen Basel Nord Basel Nord lag gegen Dornach deutlich vorne, nämlich 2:0 (34. Minute) - und verlor dennoch. Dornach feiert einen 6:2-Heimsieg.

(chm)

Durch Tore von Anwar Ahmed (7.) und Filmon Tedros (34.) ging Basel Nord bis in die 34. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Dornach: In der 42. Minute gelang Dornach (Pascal Marty) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 46. Minute, als Lukas Berg für Dornach traf. Pascal Marty schoss Dornach in der 55. Minute zur 3:2-Führung. Dornach baute die Führung in der 79. Minute (Severin Stöckli) weiter aus (4:2).

In der 92. Minute traf Severin Stöckli bereits wieder. Er erhöhte auf 5:2 für Dornach. Das letzte Tor der Partie erzielte Manuele Häusler, der in der 93. Minute die Führung für Dornach auf 6:2 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Dornach, nämlich für Patrick Flores (87.). Die einzige gelbe Karte bei Basel Nord erhielt: Sador Abraha (81.)

Zahlreiche Gegentore sind für Basel Nord ein relativ häufiges Phänomen. Die total 30 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 11).

Dornach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 4. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dornach siegte zudem erstmals auswärts.

Für Dornach geht es auswärts gegen SV Muttenz (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Basel Nord hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Basel Nord muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Basel Nord zuhause und dreimal auswärts.

Basel Nord trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Aesch b (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: SC Dornach b - SC Basel Nord 6:2 (1:2) - Sportplatz Weiden, Dornach – Tore: 7. Anwar Ahmed (Penalty) 0:1.34. Filmon Tedros 0:2. 42. Pascal Marty 1:2. 46. Lukas Berg 2:2. 55. Pascal Marty 3:2. 79. Severin Stöckli 4:2. 92. Severin Stöckli 5:2. 93. Manuele Häusler 6:2. – Dornach: Dennis Senn, Manuele Häusler, Maximilian Ditzler, Noe Gschwind Pajeres, Marco Schindelholz, Lukas Berg, Rafael Rodrigues, Patrick Flores, Pascal Saladin, Nico Berger, Pascal Marty. – Basel Nord: Abel Isak, Anwar Ahmed, Sador Abraha, Awet Tesfazghi Sibhatu, Danilo De Pasquale, Luca Müller, Desbele Tewelde, Nahom Mebrahtu, Millyon Layne, Bereket Kiflom, Filmon Tedros. – Verwarnungen: 81. Sador Abraha, 87. Patrick Flores.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

