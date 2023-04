4. Liga, Gruppe 3 Dornach mit Sieg gegen Reinach Dornach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Reinach 2:0.

(chm)

Kurz nach der Pause schoss Yannic Altermatt (48. Minute) das 1:0 und brachte Dornach auf die Siegesstrasse. Per Penalty erhöhte Maximilian Ditzler in der 78. Minute zum 2:0 für Dornach.

Gelbe Karten gab es bei Dornach für Alec Zeltner (51.) und Noe Gschwind Pajeres (72.). Gelbe Karten gab es bei Reinach für Luca Limardi (11.) und Lorenzo Di Cesare (78.).

In seiner Gruppe hat Dornach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Dornach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 18 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Dornach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Dornach ist es der zweite Sieg in Serie.

Dornach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 15. April statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Reinach geht es daheim gegen FC Breitenbach (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: SC Dornach a - FC Reinach 2:0 (0:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 48. Yannic Altermatt (Penalty) 1:0.78. Maximilian Ditzler (Penalty) 2:0. – Dornach: Theo Fischer, Lukas Berg, Tobias Chavannes, Matyas Bartha, Christopher Kunz, Alec Zeltner, Noe Gschwind Pajeres, Hakim Lorenzetti, Benjamin Baumann, Yannic Altermatt, Simon Heer. – Reinach: Mert Yildirim, Lukas Doppler, Fabian Huber, robin Martin, Alain Kaiser, Alessio Gonzalez, Fabio Bögli, Luca Limardi, Yannick Stücklin, Yannick Strub, Floriano Calo. – Verwarnungen: 11. Luca Limardi, 51. Alec Zeltner, 72. Noe Gschwind Pajeres, 78. Lorenzo Di Cesare.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 00:35 Uhr.