4. Liga, Gruppe 3 Dornach und Oberwil spielen unentschieden zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Dornach und Oberwil 1:1 unentschieden.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 64. Minute schoss Luca Zeltner das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 73. Minute traf Fabian Reut für Oberwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dornach, Kilian Schröter (78.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Oberwil erhielt: Thierry Geissmann (88.)

Dornach liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Dornach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Röschenz. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Nach dem ersten Spiel steht Oberwil auf dem ersten Rang. Oberwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Aesch. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Dornach - FC Oberwil 1:1 (0:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 64. Luca Zeltner 1:0. 73. Fabian Reut 1:1. – Dornach: Mustafa Berke Eken, Remo Kempf, Noe Gschwind Pajeres, Tobias Chavannes, Kilian Schröter, Pascal Marty, Maximilian Ditzler, Matyas Bartha, Leon Meier, Nico Berger, Loris Saliji. – Oberwil: Nicola Linkohr, Thierry Geissmann, Cédric Hartmann, Pascal Wellig, Ramon Aebischer, Josua Furrer, Matthias Mächler, Timo Grütter, Jan Studinger, Marco Carluccio, Sander Arets. – Verwarnungen: 78. Kilian Schröter, 88. Thierry Geissmann.

Tabelle: 1. FC Oberwil 1 Spiel/1 Punkte (1:1). 2. SC Dornach 1/1 (1:1), 3. FC Ettingen 0/0 (0:0), 4. FC Reinach 0/0 (0:0), 5. FC Aesch 0/0 (0:0), 6. FC Brislach 0/0 (0:0), 7. FC Kleinlützel 0/0 (0:0), 8. FC Therwil 0/0 (0:0), 9. FC Röschenz 0/0 (0:0), 10. FC Münchenstein 0/0 (0:0), 11. FC Riederwald 0/0 (0:0), 12. FC Laufen a 0/0 (0:0).

