4. Liga, Gruppe 3 Dornach und Riederwald spielen unentschieden Dornach und Riederwald spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. Für Dornach ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen.

(chm)

Zweimal ging Dornach in Führung. Doch Riederwald schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Maximilian Ditzler für Dornach. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Nicola Steiner glich in der 62. Minute für Riederwald aus. Es hiess 1:1. In der 70. Minute war es an Pascal Marty, Dornach 2:1 in Führung zu bringen. Doch die Führung währte nur kurz. Hiram Mondragon Molina sorgte nur acht Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Riederwald.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dornach gab es vier gelbe Karten. Bei Riederwald erhielten Tuna Sen (28.) und José Ivan Parada Jaramillo (53.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Dornach von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Dornach hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar dreimal.

Dornach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Brislach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 12. September statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Riederwald rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Riederwald hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Riederwald geht es zuhause gegen FC Aesch (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: SC Dornach - FC Riederwald 2:2 (1:0) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 12. Maximilian Ditzler 1:0. 62. Nicola Steiner 1:1. 70. Pascal Marty 2:1. 78. Hiram Mondragon Molina 2:2. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Noe Gschwind Pajeres, Tobias Chavannes, Kilian Schröter, Pascal Marty, Daniel Fiechter, Raul Gschwind, Maximilian Ditzler, Matyas Bartha, Leon Meier. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Ronny Bieli, Matthias Hänggi, Colin Christ, Tuna Sen, Simon Widmer, Yannis Grun, José Ivan Parada Jaramillo, Nicola Steiner. – Verwarnungen: 28. Pascal Marty, 28. Tuna Sen, 51. Simon Heer, 53. Lukas Berg, 53. José Ivan Parada Jaramillo, 84. Raul Gschwind.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Röschenz 0:2, FC Laufen a - FC Oberwil 2:1, SC Dornach - FC Riederwald 2:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Riederwald 3/7 (9:5), 3. FC Röschenz 3/7 (9:3), 4. FC Münchenstein 3/6 (9:10), 5. FC Reinach 3/6 (6:5), 6. FC Oberwil 3/4 (6:6), 7. FC Aesch 3/3 (8:8), 8. FC Ettingen 3/3 (10:13), 9. SC Dornach 3/3 (4:4), 10. FC Brislach 3/3 (11:11), 11. FC Therwil 3/0 (3:14), 12. FC Kleinlützel 3/0 (4:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:18 Uhr.