4. Liga, Gruppe 1 Eigentor bringt Diegten Eptingen Unentschieden gegen Rheinfelden 1909 Das Resultat im Spiel zwischen Diegten Eptingen und Rheinfelden 1909 lautet 1:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 5. Minute schoss Ibrahim Karadeniz das 0:1. Zum Ausgleich für Diegten Eptingen kam es durch ein Eigentor in der 19. Minute. Pechvogel war Yannic Baumann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Diegten Eptingen, Manuel Bätscher (71.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Rheinfelden 1909 erhielt: Eric Benz (69.)

Diegten Eptingen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Diegten Eptingen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Rheinfelden 1909 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Rheinfelden 1909 hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel zuhause auf SV Sissach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Rheinfelden 1909 1:1 (1:1) - Hofmatt, Diegten – Tore: 5. Ibrahim Karadeniz 0:1. 19. Eigentor (Yannic Baumann) 1:1. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Jonas Herzog, Matthias Ryf, Rouven Schäfer, Janic Lattmann, Janis Erne, Manuel Bätscher, Lorin Weber, Leandro Oberer, Gabriel Flühler, Marco Schneider. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Nils Ammann, Niro Perez, Eric Benz, Besart Albert Rrahmani, Yannic Baumann, Tolga Deniz, Maik Götting, Ibrahim Karadeniz, Juan Castro Nunes, Luca Minotti. – Verwarnungen: 69. Eric Benz, 71. Manuel Bätscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 02:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.