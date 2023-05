4. Liga, Gruppe 3 Eigentor bringt Ettingen Unentschieden gegen Amicitia Riehen Acht Tore sind zwischen Amicitia Riehen und Ettingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Gianni Saracista eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Amicitia Riehen das 1:0 markierte. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Mischa Beljean, sorgte in der 15 für den Ausgleich für Ettingen. In der 25. Minute war es erneut Mischa Beljean, der Ettingen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Es war ein Elfmeter.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Daniel Wipfli für Amicitia Riehen erfolgreich war. Gianni Saracista erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Amicitia Riehen. Gianni Saracista erzielte nur drei Minuten später auch das 4:2 für Amicitia Riehen. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Die 60. Minute brachte für Ettingen den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Loris Stöcklin. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Jonas Frieden in der 75. Minute. Es war der 4:4-Ausgleich für Ettingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Amicitia Riehen gab es vier gelbe Karten. Bei Ettingen erhielten Fabio Lyrer (19.) und Olivier Frei (87.) eine gelbe Karte.

Amicitia Riehen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 46 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Amicitia Riehen nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 3. Amicitia Riehen hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Amicitia Riehen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Therwil (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Ettingen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 34 Punkte. Ettingen hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ettingen auswärts mit SC Soleita Hofstetten (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Mai (20.00 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Ettingen 4:4 (2:2) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 6. Gianni Saracista 1:0. 15. Mischa Beljean (Penalty) 1:1.25. Mischa Beljean (Penalty) 1:2.42. Daniel Wipfli 2:2. 50. Gianni Saracista 3:2. 53. Gianni Saracista (Penalty) 4:2.60. Loris Stöcklin 4:3. 75. Eigentor (Jonas Frieden) 4:4. – Amicitia Riehen: Cédric Riedo, Marvin Brügger, Gianni Saracista, Timon Burkhalter, Pablo Wüthrich, Daniel Wipfli, Noah Straumann, Jonas Frieden, Severin Manser, Jannis Erlacher, Michael Leuenberger. – Ettingen: Sacha Fink, Benjamin Kohler, Steve Bollier, Loris Glanzmann, Luca Frisina, Fabio Lyrer, Mischa Beljean, Raphael Altenbach, Fabrizio Frisina, Loris Stöcklin, Lukas Erzer. – Verwarnungen: 11. Noah Straumann, 14. Jannis Erlacher, 19. Fabio Lyrer, 26. Cédric Riedo, 85. Marco Corti, 87. Olivier Frei.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 00:30 Uhr.