3. Liga, Gruppe 2 Eigentor bringt Münchenstein SC Unentschieden gegen Concordia Basel Münchenstein SC und Concordia Basel spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Mehmet Cetin für Münchenstein SC. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Concordia Basel glich in der 57. Minute durch Emel Dizdarevic aus. Der gleiche Emel Dizdarevic war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Concordia Basel verantwortlich. Er traf erneut in der 59. Spielminute. Der Ausgleich für Münchenstein SC fiel in der 64. Minute, als Vildan Aliji ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Ermal Salihu (22.), Mehmet Cetin (62.) und Gentuar Gashi (92.). Bei Concordia Basel erhielten Aaron Ruckstuhl (43.), Noël Guthauser (63.) und Vildan Aliji (88.) eine gelbe Karte.

Münchenstein SC bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 43 Punkte bedeuten Rang 4. Münchenstein SC hat bisher 13mal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (11. Juni) statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 5. Concordia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 9). Das Spiel findet am Sonntag (11. Juni) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Concordia Basel 2:2 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 6. Mehmet Cetin 1:0. 57. Emel Dizdarevic 1:1. 59. Emel Dizdarevic 1:2. 64. Eigentor (Vildan Aliji) 2:2. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Ermal Salihu, Gentuar Gashi, Berat Kaya, Pedro Gonçalves Mendes, Rilind Agushi, Elias Flores Alvarez, Enes Palandizlar, Sofjan Sinani, Eduard Gashi, Mehmet Cetin. – Concordia BS: Eren Kus, Noah Lamotte, Besian Ademi, Rayan Hajabo, Reto Bornhauser, Lio Erhard, Noël Guthauser, Marco Antonio Marroquin Perez, Aaron Ruckstuhl, Loris Fernandez, Emel Dizdarevic. – Verwarnungen: 22. Ermal Salihu, 43. Aaron Ruckstuhl, 62. Mehmet Cetin, 63. Noël Guthauser, 88. Vildan Aliji, 92. Gentuar Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

