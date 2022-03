4. Liga, Gruppe 1 Eiken bezwingt Kaiseraugst Eiken behielt im Spiel gegen Kaiseraugst am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Marc Troller eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Eiken das 1:0 markierte. Der gleiche Marc Troller war in der 60. Minute auch für das 2:0 für Eiken verantwortlich. Eiken erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Henk Van Heel weiter auf 3:0. In der 81. Minute sorgte Fabio Eyer noch für Resultatkosmetik für Kaiseraugst. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Bei Eiken erhielten Enrico Vezzani (55.), Pascal Näff (69.) und Martin Wüthrich (87.) eine gelbe Karte. Bei Kaiseraugst erhielten Riccardo Salvioli (28.) und Dario Cardone (60.) eine gelbe Karte.

Dass Eiken viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Eiken durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Eiken rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 2. Eiken hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Eiken auf fremdem Terrain mit FC Laufenburg-Kaisten (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Kaiseraugst hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Kaiseraugst hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kaiseraugst spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Eiken - FC Kaiseraugst 3:1 (1:0) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 21. Marc Troller 1:0. 60. Marc Troller 2:0. 79. Henk Van Heel 3:0. 81. Fabio Eyer 3:1. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, Pascal Näff, Sandro Schlatter, Simon Tresch, Silvan Saladin, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Kaiseraugst: Beqiraj Flamur, Alessandro D Onghia, Gianluca Salvioli, Daniele Nicastro, Rayan Kouachi, Flavio D Onghia, Davide Iuliano, Dario Cardone, Riccardo Salvioli, Giuseppe Conserva, Fabio Eyer. – Verwarnungen: 28. Riccardo Salvioli, 55. Enrico Vezzani, 60. Dario Cardone, 69. Pascal Näff, 87. Martin Wüthrich.

