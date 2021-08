4. Liga, Gruppe 1 Eiken gewinnt im ersten Spiel klar gegen Wallbach Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Eiken zuhause gegen Wallbach 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Marc Troller, der in der 10. Minute für Eiken zum 1:0 traf. Wallbach glich in der 11. Minute durch Nicolas von Philipsborn aus. Joshua Häsler schoss Eiken in der 27. Minute zur 2:1-Führung.

Eiken baute die Führung in der 33. Minute (Marc Troller) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Mazlum Kobulan, der in der 68. Minute die Führung für Eiken auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Eiken sah Dario Amsler (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem André Rickenmann (52.) und Dario Amsler (64.). Keine einzige Karte erhielt Wallbach.

Eiken reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Eiken geht es auswärts gegen FC Kaiseraugst weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Wallbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Für Wallbach geht es zuhause gegen FC Diegten Eptingen weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Eiken - FC Wallbach-Zeiningen 4:1 (3:1) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 10. Marc Troller 1:0. 11. Nicolas von Philipsborn 1:1. 27. Joshua Häsler 2:1. 33. Marc Troller 3:1. 68. Mazlum Kobulan 4:1. – Eiken: Martin Wüthrich, Manuel Schallenberg, Raffael Rohrer, Dario Amsler, Pascal Näff, Mazlum Kobulan, Roberto Rizza, Simon Tresch, Lawrence Roskosch, Heinz Gärtner, Marc Troller. – Wallbach: Nikolas Sommer, Ramon Rutishauser, Branko Popovic, Andreas Stocker, Jonas Freiermuth, Oliver Kalt, Philippe Baldinger, Oliver Brogli, Nicolas von Philipsborn, Mirco Senn, Francesco Alletto. – Verwarnungen: 52. André Rickenmann, 64. Dario Amsler – Ausschluss: 64. Dario Amsler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oberdorf - SV Sissach 6:1, AC Virtus Liestal - FC Frenkendorf 2:4, FC Eiken - FC Wallbach-Zeiningen 4:1, FC Pratteln - FC Kaiseraugst 2:1, FC Laufenburg-Kaisten - AC Rossoneri 0:0, FC Diegten Eptingen - FC Rheinfelden 2:1

Tabelle: 1. FC Oberdorf 1 Spiel/3 Punkte (6:1). 2. FC Eiken 1/3 (4:1), 3. FC Frenkendorf 1/3 (4:2), 4. FC Diegten Eptingen 1/3 (2:1), 5. FC Pratteln 1/3 (2:1), 6. AC Rossoneri 1/1 (0:0), 7. FC Laufenburg-Kaisten 1/1 (0:0), 8. FC Kaiseraugst 1/0 (1:2), 9. FC Rheinfelden 1/0 (1:2), 10. AC Virtus Liestal 1/0 (2:4), 11. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (1:4), 12. SV Sissach 1/0 (1:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 02:59 Uhr.