4. Liga, Gruppe 1 Eiken mit Auswärtserfolg bei Wallbach Eiken gewinnt am Samstag auswärts gegen Wallbach 3:1.

(chm)

Marc Troller eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Eiken das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 36. Minute brachte Fabian Wüthrich Eiken mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 65. Minute brachte für Wallbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Timm Bienz. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Wüthrich in der 70. Minute. Er traf zum 3:1 für Eiken.

Bei Eiken gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Wallbach.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Eiken bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eiken. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 2. Für Eiken ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Eiken gingen unentschieden aus.

Eiken spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kaiseraugst (Platz 7). Diese Begegnung findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Wallbach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 9). Die Partie findet am 26. März statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Eiken 1:3 (0:2) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 24. Marc Troller 0:1. 36. Fabian Wüthrich 0:2. 65. Timm Bienz 1:2. 70. Fabian Wüthrich 1:3. – Wallbach: Ramon Rutishauser, Luca Cereghetti, Haris Malmudirevic, Andreas Stocker, Mirco Senn, Simon Bitter, Thomas Aranyi, Timm Bienz, Diego Alletto, Oliver Spähni, Branko Popovic. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, Pascal Näff, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, Silvan Saladin, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 5. Fabian Wüthrich, 35. Joshua Häsler, 55. Heinz Gärtner, 67. Lawrence Roskosch.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Wallbach-Zeiningen - FC Eiken 1:3, FC Kaiseraugst - FC Pratteln 2:2, FC Frenkendorf - AC Virtus Liestal 1:0

Tabelle: 1. FC Frenkendorf 12 Spiele/27 Punkte (32:21). 2. FC Eiken 12/26 (33:16), 3. FC Oberdorf 11/24 (31:13), 4. FC Pratteln 12/22 (40:22), 5. AC Virtus Liestal 12/21 (36:27), 6. FC Wallbach-Zeiningen 12/18 (31:26), 7. FC Kaiseraugst 12/16 (32:27), 8. FC Laufenburg-Kaisten 11/11 (18:22), 9. FC Diegten Eptingen 11/11 (17:33), 10. FC Rheinfelden 1909 11/9 (20:33), 11. SV Sissach 11/5 (14:36), 12. AC Rossoneri 11/4 (7:35).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 13:03 Uhr.