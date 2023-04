4. Liga, Gruppe 1 Eiken setzt Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort Eiken setzt seine Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den 13. Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie erzielte Marc Troller für Eiken. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Silvan Saladin erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Eiken. Eiken erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Marc Troller weiter auf 3:0.

In der 85. Minute verkleinerte Vittorio Grande den Rückstand von Möhlin-Riburg/ACLI auf 1:3. Serge Siegrist baute in der 87. Minute die Führung für Eiken weiter aus (4:1). In der 92. Minute sorgte Vittorio Grande noch für Resultatkosmetik für Möhlin-Riburg/ACLI. er traf zum 2:4-Schlussstand. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Möhlin-Riburg/ACLI kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Eiken, nämlich für André Rickenmann (17.).

Die Offensive von Eiken hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 63 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Eiken verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 16 Spielen hat das Team 44 Punkte. Eiken hat bisher 14mal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eiken spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Diegten Eptingen (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es daheim gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Eiken - FC Möhlin-Riburg/ACLI 4:2 (1:0) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 46. Marc Troller 1:0. 53. Silvan Saladin 2:0. 73. Marc Troller 3:0. 85. Vittorio Grande 3:1. 87. Serge Siegrist 4:1. 92. Vittorio Grande (Penalty) 4:2. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Roberto Rizza, Raffael Rohrer, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, Heinz Gärtner, Lawrence Roskosch, Silvan Saladin, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Ivan Pavlovic, Tim Lamprecht, Beqiraj Flamur, Ciriaco De Minico, Sinan Cetinkaya, Mateo Chamorro, Alessandro Bleuel, Pascal Furrer, Marco Kym, Argend Berisha. – Verwarnungen: 17. André Rickenmann, 31. Sinan Cetinkaya, 33. Mateo Chamorro, 51. Pascal Furrer, 54. Granit Bislimi, 70. Beqiraj Flamur.

