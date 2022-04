4. Liga, Gruppe 1

Nähkästchen Vito-Gründer und CEO: «Es geht uns nicht so sehr um die Pizza, sondern um die Menschlichkeit»

Ihre drei Filialen in Basel boomen. Anfang April nun expandierte das Basler Pizzwunder Vito nach Zürich. Die 1-Meter-Pizzen gibt es nun auch an bester Lage am Hauptbahnhof. Dort plauderten der Mitgründer Kristopher Wiegand und CEO Anja Waldner mit der bz Basel aus dem Nähkästchen.