4. Liga, Gruppe 1 Eiken sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Laufenburg-Kaisten 1:1 lautet das Resultat zwischen Laufenburg-Kaisten und Eiken. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 1. Minute schoss Raphael Sigstein das 1:0. Den Ausgleich erzielte Marc Troller in der 42. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eiken. Bei Laufenburg-Kaisten erhielten Antonio Fiore (20.) und Antonio Fiore (59.) eine gelbe Karte.

Laufenburg-Kaisten liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Laufenburg-Kaisten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Auf Laufenburg-Kaisten wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Rheinfelden 1909, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Donnerstag (8. September) statt (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

In der Tabelle liegt Eiken weiterhin auf Rang 4. Das Team hat fünf Punkte. Eiken hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eiken spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 11). Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Eiken 1:1 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 1. Raphael Sigstein 1:0. 42. Marc Troller (Penalty) 1:1. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Alejandro Ritz, Dashnor Hoti, Antonio Fiore, Raphael Sigstein, Ernest Pacak, Steve Grossenbacher, Tiago Concalves Costa, Antonio Fiore, Nedeljko Brankovic, Benjamin Etter. – Eiken: Martin Wüthrich, Simon Tresch, Roberto Rizza, Berkay Korhan, Artan Pajaziti, Serge Siegrist, Heinz Gärtner, Henk Van Heel, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 20. Antonio Fiore, 41. Lawrence Roskosch, 56. Fabian Wüthrich, 59. Antonio Fiore, 66. Simon Tresch, 86. Martin Keser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 04.09.2022 18:18 Uhr.

