4. Liga, Gruppe 4 Elvir Sabani führt Timau Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Münchenstein FC Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Münchenstein FC hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Vladimir Kolesár eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Timau Basel das 1:0 markierte. In der 31. Minute traf Samir Schilling für Münchenstein FC zum 1:1-Ausgleich. Elvir Sabani schoss Timau Basel in der 76. Minute zur 2:1-Führung.

Der gleiche Elvir Sabani war in der 86. Minute auch für das 3:1 für Timau Basel verantwortlich. Erneut Elvir Sabani traf in der 88. Minute auch zum 4:1 für Timau Basel.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Timau Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 38 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Timau Basel: 24 Punkte bedeuten Rang 3. Timau Basel hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Inter Basel (Rang 9). Das Spiel findet am 26. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 10. Münchenstein FC hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten SC Steinen Basel kriegt es Münchenstein FC als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Münchenstein b 4:1 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 28. Vladimir Kolesár 1:0. 31. Samir Schilling 1:1. 76. Elvir Sabani 2:1. 86. Elvir Sabani 3:1. 88. Elvir Sabani 4:1. – Timau Basel: Ivan Rusell, Vladimir Kolesár, Nenad Ilic, Joao Victor Santos Ramos, Franz Reichenbach, Avni Asani, Alex Cusenza, Lucas Simic, Danilo Sellaro, Matheus Nascimento Ribeiro, Mino Montalto. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Lucas Hänggi, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Riccardo Liebster, Dominik Schmitz, Alessio Zanandrea, Joscha Egli, Dominique Seelig, Samir Schilling, Tim Fischler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

