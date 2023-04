4. Liga, Gruppe 2 Emanuele Legge rettet Muttenz einen Punkt gegen Ferad Im Spiel zwischen Muttenz und Ferad hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel zweimal in Führung. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Muttenz in der 82. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 78. Minute ging Ferad zunächst 4:3 in Führung. Der Ausgleich für Muttenz zum 4:4 fiel in der 82. Minute - nur vier Minuten nach dem 4:3.

Die Torschützen für Muttenz waren: Stéphan Berger, Petar Sabo, Mattia Calamaio und Emanuele Legge. Bei Ferad schoss Volkan Inkaya gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Ferad waren: Firat Oezdengiz (1 Treffer) und Ejder Kavak (1 Treffer).

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Ferad. Die einzige gelbe Karte bei Muttenz erhielt: Shivam Banerjee (25.)

Muttenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Birsfelden, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 3. Ferad hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ferad spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bachletten 2020 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - FC Ferad 4:4 (2:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 7. Mattia Calamaio 1:0. 17. Volkan Inkaya 1:1. 20. Firat Oezdengiz 1:2. 46. Petar Sabo 2:2. 63. Stéphan Berger 3:2. 68. Ejder Kavak 3:3. 78. Volkan Inkaya 3:4. 82. Emanuele Legge 4:4. – Muttenz: Janic Heid, Aleksjo Kanxha, Alessandro Legge, Simon Näf, Samuel Batistini, Shivam Banerjee, Marco Tiefenthal, Petar Sabo, Mattia Calamaio, Fabrizio D Aprile, Stéphan Berger. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Devrim Tusun, Firat Oezdengiz, Ali Sünbül, Dilan Aktas, Eren Iscan, Volkan Inkaya. – Verwarnungen: 25. Shivam Banerjee, 25. Firat Oezdengiz, 26. Devrim Tusun, 55. Volkan Inkaya, 72. Ali Elmali.

