4. Liga, Gruppe 4 Eren Yagcioglu führt Türkgücü Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Allschwil Türkgücü Basel gewinnt am Samstag auswärts gegen Allschwil 7:1.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Türkgücü Basel drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Allschwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 88. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Matchwinner für Türkgücü Basel war Eren Yagcioglu, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Türkgücü Basel waren: Salih Öztürk (1 Treffer), Fatih Ufuk (1 Treffer), Erdem Yagcioglu (1 Treffer) und Emre Karatas (1 Treffe.) einziger Torschütze für Allschwil war: Michel Schweighauser (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Florian Schlachter (20.), Nico Müller (35.) und Gian-Andrea Moser (89.). Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Nurallah Cagan (26.) und Hüseyin Akkaya (67.).

Türkgücü Basel spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 16 geschossenen Toren Rang 1.

Türkgücü Basel verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Türkgücü Basel ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkgücü Basel auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bosna Basel (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

In der Tabelle liegt Allschwil weiterhin auf Rang 6. Das Team hat drei Punkte. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Allschwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Allschwil - FC Türkgücü Basel 1:7 (0:3) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 7. Salih Öztürk 0:1. 31. Fatih Ufuk 0:2. 33. Eren Yagcioglu 0:3. 50. Eren Yagcioglu 0:4. 65. Eren Yagcioglu 0:5. 75. Emre Karatas 0:6. 88. Michel Schweighauser 1:6. 90. Erdem Yagcioglu (Penalty) 1:7. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Manuel Jonasch, Cyrill Schulz, Marc Bertschmann, Federico Panazzolo, Sandro Vielmi, Yannick Schönenberger, Nico Müller, Jamie Jon Gartmann, Janis Birrer, Florian Schlachter. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Arif Sen, Ozan Erdikli, Hüseyin Akkaya, Muhammet Yilmaz, Abdurrahim Cam, Emre Karatas, Salih Öztürk, Nurallah Cagan, Fatih Ufuk, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 20. Florian Schlachter, 26. Nurallah Cagan, 35. Nico Müller, 67. Hüseyin Akkaya, 89. Gian-Andrea Moser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

