4. Liga, Gruppe 4 Eren Yagcioglu führt Türkgücü Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Münchenstein FC Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 9) ist Türkgücü Basel am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Münchenstein FC gerecht geworden und hat zuhause 4:3 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Hüseyin Akkaya, der in der 10. Minute für Türkgücü Basel zum 1:0 traf. Eren Yagcioglu erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Türkgücü Basel. Zwei Minuten dauerte es, ehe Eren Yagcioglu erneut erfolgreich war. Er traf in der 17. Minute zum 3:0 für Türkgücü Basel.

Mit einem weiteren Tor sorgte Eren Yagcioglu in der 34. Minute für das 4:0 für Türkgücü Basel. Janick Fehr verkürzte in der 59. Minute den Rückstand von Münchenstein FC auf 1:4. Tim Schaub (64. Minute) liess Münchenstein FC auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Münchenstein FC noch auf 3:4 heran. Mirko Rastelli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.7 Toren pro Spiel ist Türkgücü Basel bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 76 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 9).

Türkgücü Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Türkgücü Basel auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Inter Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Für Münchenstein FC ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Münchenstein FC gingen unentschieden aus.

Für Münchenstein FC ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Münchenstein b 4:3 (4:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 10. Hüseyin Akkaya 1:0. 15. Eren Yagcioglu 2:0. 17. Eren Yagcioglu 3:0. 34. Eren Yagcioglu 4:0. 59. Janick Fehr 4:1. 64. Tim Schaub 4:2. 85. Mirko Rastelli 4:3. – Türkgücü Basel: Arif Sen, Deniz Kaya, Hüseyin Akkaya, Emirhan Yilmaz, Nurallah Cagan, Burak Akveran, Salih Öztürk, Fatih Ufuk, Emre Karatas, Eren Yagcioglu, Bera Pasa Öztürk. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Jeremy Zimmermann, Samir Schilling, Tobia Hiltensperger, Luca Moreno, Joscha Egli, Rémy Müggler, Mario Peter, Nicola Ruppeiner, Tim Fischler, Mirko Rastelli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 00:06 Uhr.