Frauen 3. Liga Erfolg für Arlesheim gegen Muttenz – Fiona Von Graffenried entscheidet Spiel Arlesheim gewinnt am Samstag zuhause gegen Muttenz 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Das Skore eröffnete Wenja Angelini in der 14. Minute. Sie traf für Muttenz zum 1:0. Der Ausgleich für Arlesheim fiel in der 26. Minute (Anja Bühler). In der 28. Minute schoss Fiona Von Graffenried Arlesheim in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Arlesheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Arlesheim hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Arlesheim spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 8). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Mit der Niederlage rückt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Rheinfelden 1909, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Arlesheim - SV Muttenz 2:1 (2:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 14. Wenja Angelini 0:1. 26. Anja Bühler 1:1. 28. Fiona Von Graffenried 2:1. – Arlesheim: Chiara Phobphuak, Amel Rayen Arrad, Anja Bühler, Jana Kloiber, Laura Ehifoh, Fiona Kunz, Zsofia Bartha, Fiona Von Graffenried, Talissia Angela Bellu, Celina Ehifoh, Murielle Galliker. – Muttenz: Eileen Wermelinger, Chantal Anzelini, Noemie Berger, Nadja Brunner, Michelle Fellmann, Lea Galvagno, Andrea Vonlanthen, Nadia Gubser, Wenja Angelini, Valentina Rück, Mara Odermatt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

