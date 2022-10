3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Binningen gegen Münchenstein FC Binningen gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Münchenstein FC 2:1.

Binningen lag ab der 20. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Lorenzo Salvia (9. Minute) und Benjamin Wirth getroffen hatten. In der 57. Minute erzielte Münchenstein FC (Giuliano Salvia) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Binningen erhielten Nicolas Spörri (63.) und Florian Jenny (82.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Ryan Bianchi (58.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Binningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Binningen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 3. Binningen hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Binningen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Dardania (Rang 11). Die Partie findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Münchenstein FC wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Schwarz-Weiss a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. Oktober) (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Binningen b - FC Münchenstein 2:1 (2:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 9. Lorenzo Salvia (Penalty) 1:0.20. Benjamin Wirth 2:0. 57. Giuliano Salvia 2:1. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Alexander Hafner, Simon Herren, Marvin Laissue, Luca Yildiz, Tim Klein, Nicolas Spörri, Luca Wagner, Lorenzo Salvia, Benjamin Wirth. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, Noe Ledermann, Luca Ritter, Andrin Spring, Ryan Bianchi, David Wenger, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 58. Ryan Bianchi, 63. Nicolas Spörri, 82. Florian Jenny.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

