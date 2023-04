3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Binningen gegen Schwarz-Weiss Binningen behielt im Spiel gegen Schwarz-Weiss am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das Skore eröffnete Daniel Sliskovic in der 21. Minute. Er traf für Binningen zum 1:0. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Simon Fischer Binningen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Mischa David Müller (57.) reduzierte sich der Rückstand für Schwarz-Weiss auf ein Tor (1:2).

Jannik Frank erhöhte in der 59. Minute zur 3:1-Führung für Binningen. Daniel Sliskovic baute in der 67. Minute die Führung für Binningen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Kaspar Itin in der 93. Minute her, als er für Schwarz-Weiss auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yves Hürlimann von Binningen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Binningen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Binningen die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 13).

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Binningen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Black Stars, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 15. April statt (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Binningen a - FC Schwarz-Weiss b 4:2 (2:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 21. Daniel Sliskovic 1:0. 29. Simon Fischer 2:0. 57. Mischa David Müller 2:1. 59. Jannik Frank 3:1. 67. Daniel Sliskovic 4:1. 93. Kaspar Itin 4:2. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Daniel Sliskovic, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Olivier Regis, Flavio Krug, Jannik Frank. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Frederik Weinandy, Fabio Gisler, Jannik Engels, Elias Stockmeyer, Naser Hakimboy, Jonas Baumann, Stefan Zehentmayer, Silas Gusset, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 70. Yves Hürlimann.

