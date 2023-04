3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Binningen gegen Stein Sieg für Binningen: Gegen Stein gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Weiss für Stein. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 20. Minute zum Ausgleich für Binningen. Pablo Krug verwandelte erfolgreich. Seifeddine Bakkay traf in der 32. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Stein.

Gleichstand war in der 40. Minute hergestellt: Roger Niederhauser traf für Binningen. In der 59. Minute war es an Flavio Krug, Binningen 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Jannik Frank die Führung für Binningen auf 4:2 erhöhte.

Bei Stein erhielten Fabian Näf (64.), Yanis Jung (83.) und Tom Müller (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Binningen für Jannik Frank (79.) und Volkan Kaya (92.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Binningen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Binningen die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 64 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 14).

Keine Änderung in der Tabelle für Binningen: Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 13. Für Stein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Stein zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Diese Begegnung findet am 29. April statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: SC Binningen a - FC Stein 4:2 (2:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 14. Michael Weiss 0:1. 20. Pablo Krug (Penalty) 1:1.32. Seifeddine Bakkay 1:2. 40. Roger Niederhauser 2:2. 59. Flavio Krug 3:2. 78. Jannik Frank 4:2. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Roger Niederhauser, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Jannik Frank. – Stein: Marco Schlatter, Fabian Hug, Silvan Ackermann, Fabian Näf, Michael Weiss, Daniel Lovric, Luca Gränacher, Lirim Gashi, Seifeddine Bakkay, Yanis Jung, Leonardo Toro. – Verwarnungen: 64. Fabian Näf, 79. Jannik Frank, 83. Yanis Jung, 91. Tom Müller, 92. Volkan Kaya.

