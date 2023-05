4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Breitenbach gegen Therwil – Nicolas Kaufmann mit Siegtor Breitenbach behielt im Spiel gegen Therwil am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Breitenbach gelang Nicolas Kaufmann in der 67. Minute. In der 34. Minute hatte Marco Borer Breitenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Therwil fiel in der 44. Minute durch Noah Gellert.

Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Ismail Uzakgider (40.), Venhar Ahmeti (75.) und Marco Borer (77.). Die einzige gelbe Karte bei Therwil erhielt: Renato Zingg (76.)

Breitenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Breitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Dornach a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (20. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Für Therwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 4). Diese Begegnung findet am Sonntag (21. Mai) statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Therwil 2:1 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 34. Marco Borer 1:0. 44. Noah Gellert 1:1. 67. Nicolas Kaufmann 2:1. – Breitenbach: Erduan Ismailji, Erkan Kilic, Jan Grossenbacher, Nuri Hamdo, Luis Carlos Da Silva Bica, Nicolas Kaufmann, Sebastian Jermann, Venhar Ahmeti, Marco Borer, Kadri Guri, Behram Rexhepi. – Therwil: Sven Scheiber, Matteo Lavagnini, Jan Fisch, Luca Leone, Yannick Hauser, Renato Zingg, Leo Hertig, Benjamin Meier, Alessio Posocco, Alessandro Pecoraro, Noah Gellert. – Verwarnungen: 40. Ismail Uzakgider, 75. Venhar Ahmeti, 76. Renato Zingg, 77. Marco Borer.

