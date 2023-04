3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Bubendorf gegen Reinach – Alessio Restieri mit Last-Minute-Treffer Sieg für Bubendorf: Gegen Reinach gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Bubendorf geriet zunächst in Rückstand, als Sven Wirz in der 17. Minute die zwischenzeitliche Führung für Reinach gelang. In der 43. Minute glich Bubendorf jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschützen waren Sebastian Rüst und Alessio Restieri.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reinach erhielten Ayman Zhou (37.) und Pascal Kraft (91.) eine gelbe Karte. Bubendorf blieb ohne Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Bubendorf: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Bubendorf hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SV Muttenz (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Reinach hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es in einem Auswärtsspiel gegen NK Alkar (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Reinach 2:1 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 17. Sven Wirz 0:1. 43. Sebastian Rüst 1:1. 92. Alessio Restieri 2:1. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Manuel Wagner, Alex Schärli, Manuel Schaub, Filipe Teixeira, André Gaudin, Dario Minnig, Christian Preiswerk, Alessio Di Benedetto, Tim Schneider, Sebastian Rüst. – Reinach: Luca Weisskopf, Ayman Zhou, Raphael Schär, Remo Kessler, robin Martin, Dario Di Giacomo, Sven Wirz, Pascal Kraft, Tobias Mutz, Siro Nichele, Gian Guiglia. – Verwarnungen: 37. Ayman Zhou, 91. Pascal Kraft.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 05:30 Uhr.